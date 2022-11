Kim, occhi inglesi al Mondiale: sarà seguito da United e Tottenham

Il Napoli vuole blindarlo già per la prossima estate, ma non può impedire alle rivali di seguire da vicino quello che Kim Min Jae farà in Qatar con la sua nazionale.

Il difensore azzurro è pronto al debutto con la sua Corea del Sud - contro l'Uruguay del compagno di squadra Mathias Olivera - ma al Mondiale sarà seguito con interesse non solo dai suoi tifosi.

Secondo i media inglesi, infatti, ci saranno gli occhi di due big di Premier League in Qatar: il Manchester United e anche il Tottenham di Conte, che in questi primi mesi di stagione hanno segnato il nome di Kim sulla probabile agenda di mercato per il prossimo anno. Il club di De Laurentiis, nel frattempo, è già al lavoro per rivedere il suo contratto, che contiene già una clausola da 50 milioni per l'estero per la prossima estate.