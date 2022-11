Kim premiato dall'Assocalciatori: è il miglior calciatore di ottobre

Ancora un riconoscimento per Kim Min.Jae, il difensore del Napoli che è stato eletto dall'Associazione Italiana Calciatori come miglior calciatore di Serie A nel mese di ottobre. «In questo mese di ottobre, in cui Min-Jae ha vinto il premio di calciatore del mese Aic, non solo ha dimostrato di poter sostituire Koulibaly ma anche di poter eccellere anche senza Rrahmani» si legge dalle motivazioni.

Per il centrale azzurro sudcoreano è il secondo riconoscimento dall'arrivo in Italia: a settembre, infatti, era stato votato Mvp del mese dalla Lega Calcio. Un rendimento confermato ancora nelle ultime settimane, come spiegato dall'Assocalciatori: «Kim Min-Jae a ottobre ha superato ogni scetticismo, mettendosi in luce come uno dei migliori centrali difensivi del campionato».