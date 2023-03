Kim, prendiamoci lo scudetto: «Faccio quello che vuole Spalletti»

«Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma ce la stiamo giocando bene: puntiamo allo scudetto» dice Kim Min Jae, il difensore rivelazione della Serie A con addosso la maflia azzurra, pronto a trionfare con la squadra di Luciano Spalletti. «La cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore. Qualunque tipo di calcio voglia adottare, tu fallo in fretta. Io cerco di farlo. Poi è facile integrarsi nella squadra e andare d’accordo con i compagni. Penso di essermi adattato, credo sia stato questo il mio segreto».

L'incontro con i tifosi del Napoli fu un balletto in ritiro sulle note di Gangnam Style: «Non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po’, infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più» ha scherzato nell'intervista allo sponsor asiatico UpBit «Voglio che i tifosi si ricordino di me anche in futuro. Fare gol? L'importante, per me, è chiudere la partita senza subirne».