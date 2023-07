Kim saluta il Napoli: «Non importa dove andrò, tiferò per voi»

«Il mio è un messaggio per tutti i tifosi del Napoli che mi hanno amato e sostenuto». Comincia così il post di ringraziamenti di Kim Min Jae, il difensore sudcoreano che saluta gli azzurri prima del passaggio ufficiale al Bayern Monaco. «È grazie a voi che abbiamo raggiunto lo scudetto. Voglio ringraziare voi, così come i miei compagni e Luciano Spalletti. Non importa dove andrò, ricorderò Napoli per sempre e tiferò per voi» ha scritto sui social l'ormai ex difensore azzurro, campione d'Italia e miglior difensore della stagione in campionato.