Kim, Spalletti aveva ragione: è il 5° difensore migliore al mondo

«È il più forte del mondo» aveva detto di lui Luciano Spalletti solo qualche settimana fa. E l'allenatore toscano non se la prenda se davanti a Kim Min-Jae possono esserci tre o quattro elementi al massimo: secondo la rivista specializzata FouFourTwo, infatti, il difensore sudcoreano del Napoli è al 5° posto tra i migliori in giro per il mondo nel suo ruolo, una scalata importante per lui, arrivato in azzurro da pochi mesi e in Europa da poco più di un anno.

«Con le sue letture di gioco riesce a anticipare gli avversari, si è imposto a Napoli in questi primi mesi della stagione» si legge dalla motivazione. Kim ha anticipato in classifica grandi nomi del ruolo come Militao, van Dijk o Upamecano. Davanti a lui solo in quattro: Rudiger, Ruben Dias, Marquinhos e soprattutto Alaba, premiato come miglior difensore al mondo in questo momento.