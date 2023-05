Kim ha incontrato lo United: offerto ingaggio monstre

Da 2,5 milioni a quasi 7 complessivi. Un ingaggio da paura per Kim Min Jae, che sembra sempre più lontano da Napoli in queste settimane conclusive della sua prima stagione in azzurro. A rovinare i piani di Aurelio De Laurentiis quella clausola per l'estero che i top club europei potrebbero esercitare nelle prime due settimane di luglio: una ciffra tra i 60 e i 70 milioni di euro che sarebbe certamente plusvalenza ma priverebbe anche la squadra azzurra di uno dei protagonisti dello scudetto.

C'è il Manchester United su Kim e questa non è una novità: secondo Footmercato, però, le parti si sarebbero già incontrate nelle scorse settimane con quella offerta di ingaggio che farebbe traballare tutti, anche il gigante buono sudcoreano. Che avrà il peso della scelta: la clausola, infatti, dovrà essere attivata dai club che lo vogliono ma poi Kim sarà libero di decidere se andare o restare a Napoli, dove è arrivato appena un anno fa, e continuare magari un anno ancora con la squadra di Luciano Spalletti.