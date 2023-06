Ko Itakura al Napoli? Il sostituto di Kim arriva dalla Bundesliga

Andata e ritorno tra Napoli e la Bundesliga: secondo quanto riportato da Bild Sport in queste ore, infatti, il club di De Laurentiis potrebbe guardare proprio in Germania per il sostituto di Kim Min-Jae: il centrale sudcoreano azzurro sembrava destinato al Manchester United, ma nelle ultime ore è il Bayern Monaco la squadra ormai a un passo dall'accordo con il centrale ex azzurro con conseguente pagamento della clausola rescissoria.

Il sostituto potrebbe essere Ko Itakura: nato a Yokohama nel 1997, il centrale giapponese ha giocato nell'ultima stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach proprio in Bundesliga. È uno di quei profili che potrebbero piacere agli azzurri: nell'ultimo anno ha giocato 25 partite tra campionato e Coppe e regalerebbe al club anche un respiro internazionale affacciato sull'Asia, perso con la partenza imminente di Kim.