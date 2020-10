Una serata sicuramente storta per Kalidou Koulibaly, protagonista in negativo sul gol di De Wit che ha permesso all'AZ Alkmaar di sbancare il San Paolo nella prima serata europea dell'anno. «250 partite ufficiali in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria» ha scritto sui social il difensore napoletano, autore di un importante record.

2️⃣5️⃣0️⃣ partite ufficiali in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria 💙



2️⃣5️⃣0️⃣ matchs officiels avec ce maillot: un exploit dont je suis fier mais que j'aurais aimé célébrer par une victoire 💙



