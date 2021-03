Koopmeiners apre al Napoli: «Gli azzurri sono un top club»

Quello di Teun Koopmeiners è uno dei nomi più interessanti in Europa, il centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar è pronto a fare da protagonista nella prossima estate di mercato. «Le sue qualità gli hanno consentito di raccogliere il gradimento di moltissimi club, tra cui anche il Napoli» ha confermato il suo agente Bart Baving. «So che Koopmeiners piace molto al club napoletano pur non avendo avuto personalmente contatti con la dirigenza».

«Un’esperienza in Serie A ed in Italia gli piacerebbe di certo» ha spiegato Baving ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Stiamo parlando di un campionato di livello altissimo e composto da squadre prestigiose. Ed il Napoli è un grande club: le porte sono aperte, certo. Ma siamo comunque a marzo, per i trasferimenti è ancora presto. Occorre tempo e può succedere tutto».

