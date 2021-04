Koopmeiners e Napoli più lontani: «È anche un obiettivo dell'Inter»

Non solo il Napoli sulle tracce di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar che da tempo piace agli azzurri. «Teun è sulla lista di molte società neli cinque grandi campionati d'Europa» ha assicurato il suo agente Bart Baving nelle parole riportate da Sportmediaset. «Tra queste squadre interessate c'è anche l'Inter».

In questa stagione l'olandese classe 1998 ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa anche grazie ai 17 gol e 7 assist messi insieme fin qui. «Ma finora non ho parlato direttamente con società come l'Inter, è ancora presto» ha continuato l'agente. «Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Per ora Teun è focalizzato sul suo club e sulla Nazionale».