Napoli, Koopmeiners si allontana: «Sono in trattativa con altri club»

«Stiamo parlando con diversi club, ho avuto tutte ottime impressioni fin qui. Ho comunicato questa cosa anche al mio club, sanno che siamo in contatto con altre squadre». Queste le parole di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che è anche nel mirino del Napoli per la prossima stagione. «Ma non mi tirerò indietro per l’AZ Alkmaar, sono stato chiaro con la società, loro sono informati di tutto e conoscono anche i nomi delle squadre con cui siamo in trattativa».

«Con loro voglio essere onesto come sono sempre stato, ma non è ancora il momento di rivelare tutto ai media» ha continuato in una intervista a Voetbalzone il calciatore olandese, che ha affrontato il Napoli in Europa. «L’AZ ha il diritto di chiedere il prezzo che vuole, spero siano accontentati: mi hanno dato tanta fiducia in questi anni, mi hanno aiutato sempre e fatto sentire a casa. Dove comincerò la nuova stagione? Non lo so». Su Koopmeiners ci sono anche la Roma e l'Atalanta, oltre al Rennes in Francia.