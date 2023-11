Koopmeiners al Napoli? C'è il pressing dei top club di Premier League

In estate quello di Teun Koopmeiners è stato a lungo il nome più accostato al Napoli di Rudi Garcia. Il centrocampista olandese dell'Atalanta sarebbe stato il prescelto dal club azzurro per rinforzare la mediana, ma i nerazzurri non erano dello stesso avviso: a nulla è servito l'assalto con offerta montre per il calciatore, rimasto a Bergamo e autore fin qui dell'ennesima ottima partenza stagionale.

Il profilo di Koopmeiners resta tra i preferiti del Napoli, che pure tra un anno dovrà mettere mano al suo centrocampo, ma difficilmente l'olandese resterà in Italia: c'è infatti l'ombra lunga della solita Premier League a fare la differenza. Il Newcastle ha messo il bergamasco tra gli obiettivi di mercato, non ha problemi economici e potrebbe portare in Inghilterra il secondo gioiello di fila dell'Atalanta dopo Hojlund allo United dell'ultimo mercato estivo. Un'idea già per gennaio, magari per sostituire quel Tonali sospeso sino al termine della stagione.