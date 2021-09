Koopmeiners, segreti napoletani: «Aveva già parlato con Spalletti»

«L'Atalanta c'era da tempo su Koopmeiners, ma il Napoli e Giuntoli erano avanti tanto che Spalletti aveva anche già parlato con il giocatore». Questo il retroscena svelato da Vincenzo Morabito, intermediario di mercato che ha seguito l'arrivo del centrocampista olandese in Serie A nell'ultima sessione di mercato. «Il Napoli però si è dovuto arrendere al potere economico dell'Atalanta che è in Champions e ha fatto cessioni importanti».

«Il club azzurro non è in Champions quest'anno e non ha ceduto nessun calciatore importante, quindi non ha avuto la possibilità di fare investimenti, per questo Koopmeiners ha scelto poi l'Atalanta» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «È stato bravissimo Giuntoli poi a ripiegare su Anguissa che è un grande giocatore e ha trovato una grande occasione».