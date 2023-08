Koopmeiners, il Napoli alza il pressing ma l'Atalanta fa muro

La strada, almeno per il Napoli, è tracciata: Teun Koopmeiners è un vero obiettivo per il club di Aurelio De Laurentiis, il centrocampista che potrebbe innovare e completare la mediana a disposizione degli azzurri. Secondo quanto riportato Sky Sport, il club ha chiesto informazioni all'Atalanta sul calciatore olandese per capire la fattibilità dell'affare già in questa sessione estiva dei trasferimenti.

Il club nerazzurro, però, non ha solo risponso in maniera negativa: perché per l'Atalanta Koopmeiners non è in vendita. Il calciatore non ha un valore di mercato perché non è sul mercato, almeno per il momento. L'accelerata del Napoli su Koopmeiners, però, potrebbe anche svelare qualcosa sul futuro di Piotr Zielinski, tentato dalle offerte arabe per il futuro con il contratto in scadenza tra un anno. Gli azzurri non perderanno di vista il centrocampista olandese, che potrebbe anche chiedere all'Atalanta la cessione dopo due stagioni insieme in Italia.