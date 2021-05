I dubbi di Gattuso per il Verona: Koulibaly verso la panchina

Gattuso ha ancora qualche dubbio sulla formazione da schierare contro il Verona, verrà sciolto domani nell'allenamento di rifinitura a Castel Volturno.

LE SCELTE

Un ballottaggio per reparto: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Il tecnico azzurro deve scegliere il terzino sinistro tra Hysaj e Mario Rui, l'albanese è favorito tenendo presente le sue ultime prestazioni molto positive. A centrocampo il dubbio è tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati