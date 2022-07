Koulibaly, addio all'uomo dei sogni: Napoli lo difese dal razzismo

C'è stata una generazione, da Napoli a Dakar, che ha creduto e crede nei suoi tackle come a Milano credevano nelle rovesciate di Bonimba, cantate e filmate da Luciano Ligabue. Per otto anni Kalidou Koulibaly è stato un muro sul quale i maradonnari (i writer orfani di Diego) hanno disegnato, visto e immaginato molte cose, tra queste la speranza dello scudetto che ha avuto l'apice nel suo gol di testa a Torino contro la Juventus.

Il resto sono particelle da Terminator che difficilmente si raggrumeranno a breve, per trovare un nuovo corpo di San Giovanni nel percorso inverso rispetto al figlio di Dio: a Napoli prima è apparso Diego Maradona poi si sono visti i profeti della sua eco. Nel tempo d.D. (dopo Diego) sicuramente KK di cui Maradona disse: «È il miglior calciatore del campionato. Se fosse bianco, giocherebbe al Barcellona o al Real Madrid» è stata la sua reincarnazione più alta, per amore di popolo e speranza e leadership, più di Mertens, Insigne, Hamsik, Cavani, Lavezzi. Lo è stato perché portatore di valori non solo calcistici naturalmente inferiori a Diego ma anche umani con estensione a una campagna antirazzista che vide Napoli schierarsi a difesa del calciatore e della sua pelle con una naturalezza che in Italia è sempre una anomalia.



È a Napoli che Koulibaly è diventato timidamente, lentamente uno dei più grandi difensori di questi anni, è a Napoli tra mille difficoltà che ha trovato se stesso, e preso le misure al campo e agli avversari, raggiungendo la sicurezza e bordeggiando la perfezione in molte partite. È a Napoli che ha trovato una dimensione spirituale e politica, benedetta dal guru delle stelle nere: Lilian Thuram. Otto anni sono volati, da Benítez a Spalletti, una Coppa Italia e una Supercoppa, ma quello che la bacheca non dice e non registra sono i sospiri e i canti che le chiusure di Koulibaly hanno generato, quello che i taccuini non registrano è il calcio sentimentale ormai relazione di minoranza, ha messo negli occhi dei tifosi: tackle, colpi di testa, ripartenze, tiri, marcature asfissianti, pressione fisica, tenuta atletica, fino a incarnare lo spirito della squadra, fino a diventare l'esempio in campo e fuori per i napoletani. Tredici i gol segnati quello alla Juve rimane la copertina che lo consacra Santo di nome, fatto e iconografia e trecentomila quelli sventati, o forse anche di più, ora, però, il muro Koulibaly, come era già accaduto per i forni dell'Italsider - pezzo di storia e di Napoli - disloca. E Napoli misura il vuoto. Dopo un pieno che cominciava nel 1991 quando un profetico Pino Daniele cantava nel singolo 'O scarafone di Un uomo in blues: «Viva viva 'o Senegàl», mentre Kalidou nasceva in Francia da genitori senegalesi, padre operaio, mamma cameriera, doppia cultura e doppia lingua: francese e fulah. Il resto è matematica, nel senso che l'amava come Luciano De Crescenzo, ma il pallone ha avuto la meglio sull'università.





Per capire come KK sia ditvenato così grande rimanendo sempre umile e saggio, bisogna sapere che c'è la battaglia di Metz dove a 14 anni va a giocare, deludendo, e dove torna a 17 divenendo il calciatore che poi andrà in Belgio al Genk dove Rafa Benítez lo vede e poi chiama per portarlo al Napoli (le prime due volte mise giù il telefono perché non credeva possibile che l'ex allenatore del Liverpool lo chiamasse davvero). Al Napoli Koulibaly applica una regola africana appresa sulle strade di Francia: se sei altruista e generoso anche gli altri probabilmente lo saranno con te, è quello che accade con Raúl Albiol prima e Maurizio Sarri dopo. Koulibaly è freddo rispetto al fuoco napoletano, per questo è perfetto: non si esalta quando è al centro della partita né si deprime quando è al centro di un errore difensivo perché è cosciente del ruolo: «Noi difensori facciamo un mestiere ingrato», solo gli ululati lo colpiscono, arrestandone l'imperiosità calcistica, accade in Lazio-Napoli (2016) e in Inter-Napoli (2018), cui segue un San Paolo zeppo di napoletani con la sua faccia che urlano: «Siamo tutti Koulibaly». Lui risponde: «Non lo dimenticherò mai».

È questa la trama che lega il calcio e Napoli, ci deve essere sempre qualcosa in più, una istanza che si somma a un'altra, e Koulibaly era perfetto: africano e disprezzato per la sua pelle negli stadi italiani, quindi emblema del disprezzo che i napoletani sentono e che trova sempre riscontro anche nell'impensabile Cagliari. Per questo KK diventa una bandiera, con l'aggiunta di essere spesso il migliore in campo, tanto che la sua vittoria col Senegal della Coppa d'Africa 2022 è diventata anche una vittoria napoletana, per un legame mediterraneo e d'emarginazione. Nella città i confini si annullano facilmente, tanto da proiettarsi in un ragazzone africano con la faccia da bambino e la posa da vecchio. Napoli è così post-ideologica da sembrare pre-tutto: ad ogni pezzo evolutivo che perde, torna indietro con più forza per ripartire.