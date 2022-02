Koulibaly piace al Barcellona: il Napoli chiede più di 40 milioni

Se il mercato fosse aperto oggi, il Barcellona sarebbe già pronto a bussare alla porta del Napoli. L'obiettivo dei catalani resta Kalidou Koulibaly che, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, è al momento il primo nome nella lista di Xavi. L'allenatore blaugrana, reduce dal doppio confronto con gli azzurri, ha notato con piacere il rendimento del difensore azzurro e sa che le caratteristiche di Kalidou potrebbero fare al caso del suo Barça, alla disperata ricerca di un centrale di valore.

Quello di Koulibaly non è ovviamente l'unico nome che il Barcellona sta seguendo con interesse. Ci sarebbero sulla lista anche Koundé (il preferito in assoluto del club) e de Ligt, per età e rendimento. Per il primo, il Siviglia chiede 80 milioni, per il secondo la Juventus ne chiede almeno 70-75 al momento. Koulibaly, invece, con il contratto in scadenza nel 2023 e l'età più avanzata potrebbe essere l'occasione giusta: il club di De Laurentiis potrebbe lasciarlo andare per una cifra superiore ai 40 milioni che non sarebbe impossibile per i catal