Koulibaly al Bayern, prima offerta: 45 milioni per anticipare gli inglesi

Si riavvicina il mercato estivo e si torna a parlare con insistenza del futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo azzurro, ieri sera assente a Reggio Emilia, è tornato protagonista degli interessi europei: sembra essere il Bayern Monaco una delle squadre più interessate al futuro del centrale franco-senegalese del Napoli che non ha lasciato l'azzurro nelle ultime sessioni di mercato perché in mancanza di offerte irrinunciabili.

Stavolta, però, il futuro di Kalidou potrebbe essere diverso: con il club che deve dare un taglio netto agli ingaggi, i 7 milioni stagionali di Koulibaly fanno la differenza. Ecco perché anche l'offerta da circa 45 milioni del Bayern Monaco potrebbe essere presa in considerazione, seppur ben lontana dalle offerte a cifra tripla arrivate solo qualche anno fa. I bavaresi vogliono anticipare i club inglesi come Manchester United e Liverpool per la prossima estate.

