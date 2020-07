LEGGI ANCHE

Un fine settimana importante per Kalidou Koulibaly , il centrale difensivo azzurro inseguito da più club in europa negli ultimi anni. La valutazione sembra essersi abbassata quest'anno, macontinua a chiedere tanto per lasciar andare il suo calciatore, almenoche vadano una coprire la perdita importante per la squadra azzurra.Come informato da Sky Sport, l'unica offerta concreta arrivata in questa sessione di mercato estiva che sta per entrare nel vivo è quella del: la squadra di Guardiola ha messo sul piatto una cifra intorno ai, offerta ritenuta ovviamente bassa dal Napoli che però non esclude di poter lasciar andare via Kalidou quest'anno.