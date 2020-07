LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna resa, anzi. Il Manchester City ha messo al primo posto della lista della spesa di questa estate il nome di, il centrale del Napoli per cui la squadra di Guardiola fa sul serio. Pep ha scelto lui - nonostante gli interessamenti del club anche per Nathan Ake - e vuole portarlo in Premier League nelle prossime settimane per rinforzare un reparto non proprio perfetto quest’anno.Secondo quanto riportato da The Sun, l’arma in più per i Citizens potrebbe essere proprio: il Napoli sta per chiudere un affare importante e dispendioso economicamente - circa 60 milioni di euro nelle casse del Lille -, cosa che potrebbe accelerare la cessione di Koulibaly per regalare alle casse azzurre nuova liquidità. Il City è disposto ad arrivare a 70-75 milioni di euro per aggiudicarsi Kalidou, cifra che sembrerebbe essere in linea con i dettami di De Laurentiis.