La scelta sembra essere stata fatta: sarà il. È la squadra di guardiola la numero uno tra le preferenze di Kalidou Koulibaly , sempre più orientato alla cessione questa estate. Il difensore del, 29 anni appena compiuti, potrebbe essere il sacrificio economico importante che serverà al club diper tenere tranquille le casse azzurre e per finanziare il nuovo mercato, dopo 6 stagioni in azzurro.Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo,avrebbe definitivamente accantonato le opzioni Ligue 1 (con il Psg) e Liga (con Barcellona e Real Madrid interessate) scegliendo la Premier: proprio Guardiola è il motivo per cui la preferenza è ricaduta sul City e non sul Liverpool o Manchester United, altri top club molto interessati al franco-senegalese. Ilsa che non arriveranno offerte da 100 milioni quest'anno, ma potrebbe darlo via per una cifra intorno agli. Quella persarebbe un'altra spesa record per la difesa di Pep a Manchester, dopo aver pagato giànegli ultimi anni, investiti soprattutto in calciatori come(57,5), Walker (52,7), Stones (55,6) e(65).