LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Manchester la destinazione di Kalidou Koulibaly il prossimo anno? In Inghilterra tutti sembrano esserne sicuri anche se il colore della maglia non è ancora stato deciso. Per il centrale delsembra essere ancora vivo il testa a testa tra le cugine, Solskjaer da una parte edall'altra, entrambi interessati ad arrivare primi sul calciatore che il club azzurro può lasciar andare.Secondo The Sun,avrebbe messo in conto di andare in Premier League se dovesse lasciare Napoli in estate, preferendo l'Inghilterra a qualsiasi altra destinazione, escludendo così anche ildalla corsa a lui. Il Napoli non lo lascerà andare per meno di 90 milioni, ma il prezzo non sembra essere un pericolo per le due di Manchester che devono rinforzare la difesa e vedono in Kalidou l'unica alternativa possibile.