Koulibaly, United in prima fila: Solskjaer spinge per un difensore

Nel grande domino del mercato europeo, il nome di Kalidou Koulibaly resta appetibile solo per alcuni grandi club internazionali. Sul centrale del Napoli, al momento, sembra esserci in prima linea solo il Manchester United: secondo quanto riportato dal Sun, il club inglese vorrebbe migliorare il proprio pacchetto difensivo e l'allenatore Solskjaer spinge per un elemento di qualità ed esperienza come potrebbe essere l'azzurro.

Il prezzo di Koulibaly oggi è anche più abbordabile. Il Napoli potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, la metà di quella che poteva essere la sua valutazione fino a due estati fa. Con il Liverpool che ha già acquistato Konate e il Real di Ancelotti che ha puntato su Alaba, lo United ora è in prima fila per il calciatore azzurro che aspetterà luglio per la decisione finale sul suo futuro.