Koulibaly al Newcastle, prime voci: è Tomori l'alternativa per gli inglesi

Kalidou Koulibaly, ma anche Fikayo Tomori. Il mercato del nuovo Newcastle guarda tanto in Italia e in Serie A: se il difensore del Napoli è tra i nomi principali da puntare, quello del difensore del Milan è un profilo che, secondo quanto riportato da The Sun, piace tantissimo al club inglese.

Lampard, che sembrerebbe al momento il profilo favorito numero uno per la panchina degli inglesi a partire dal prossimo anno, è un grande estimatore del difensore rossonero e potrebbe tentare l'affondo per il classe 1997 che arriva proprio dalla Premier League, visti gli anni al Chelsea. Difficili, però, sembrano entrambe le trattative: se a Napoli Koulibaly e uno degli intoccabili, è complicato anche pensare che il Milan venda Tomori dopo l'investimento della scorsa estate.