«Koulibaly al Psg pigliatutto», l'ultima indiscrezione dalla Francia

Nemmeno Lionel Messi sembra aver messo un freno alle voglie di mercato del Paris Saint Germain. Il club francese continua a fare mercato ben oltre l'ormai prossimo arrivo del fenomeno argentino e sembra concentrarsi sul futuro della difesa: Kalidou Koulibaly è un nome che stuzzica ancora la fantasia dei parigini per il prossimo anno.

Il napoletano è tra i nomi segnati in rosso sulla lista dei francesi, conferma Footmercato, e tra l'entourage dell'azzurro e il club ci sono stati tanti contatti nelle ultime settimane. Il Napoli ne è a conoscenza, anche se in questo momento il Paris non sembra poter affondare il colpo con Aurelio De Laurentiis che chiede tra i 40 e i 50 milioni per lasciar andare Koulibaly.