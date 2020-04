LEGGI ANCHE

Gli occhi delsono ben oltre l'emergenza coronavirus e arrivano direttamente in Italia. Il club della capitale francese ha già chiari i tre obiettivi per il prossimo e arrivano tutti dalla Serie A: De Sciglio per le fasce parigine,per il centrocampo da completare e soprattutto Kalidou Koulibaly pronto a prendere il posto del senatore in scadenza Thiago Silva.Secondo quanto riportato da Le Quotidien du Foot, i parigini sarebbero pronti a chiudere l'affare connelle prossime settimane: il patron del Napoli chiede 80 milioni per lasciar partire, il Psg ne aveva proposti 70 e l'impressione in Francia è che si possa chiudere a metà strada, con, o anche accontentando le richieste napoletane. Col calciatore l'accordo dovrebbe essere solo una formalità: 10 mln a stagione e contratto da 5 anni per trasferirsi sotto la Tour Eiffel.