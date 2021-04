Koulibaly, il Real Madrid fa sul serio: è Kalidou l'erede di Sergio Ramos?

La lista di nomi si srestringe sempre più, ma quello di Kalidou Koulibaly resta presente per il Real Madrid. La squadra spagnola guarda a Napoli e in particolare al difensore azzurro per migliorare la sua difesa e sostituire al meglio Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da Senego, in Senegal, il centrale di Gattuso farebbe al caso del nuovo corso madridista.

A dispetto della nuova guida tecnica, per capire se Zidane sarà ancora sulla panchina del Real Madrid, il nome di Kalidou è uno di quelli che piace tanto al club merengue. Gli altri nomi in lizza sono quelli dell'interista Skriniar - domani sera avversario di Koulibaly al Maradona in campionato - di David Alaba o anche di Jules Koundé.