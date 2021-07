Koulibaly non stop in Senegal e Spalletti lo attende in ritiro

Si è trasferito in Senegal qualche ora dopo l'ultima gara dell'anno contro il Verona, ha recuperato dai guai fisici che aveva avuto a Napoli e ora si gode qualche settimana di relax. Ma Kalidou Koulibaly non si ferma mai: il centrale di difesa azzurro si allena ogni giorno anche a casa sua, pubblicando poi sui social le immagini degli intensi allenamenti portati avanti. Quale sarà il suo futuro ancora non è stato deciso, ma nel frattempo Luciano Spalletti lo attende a Castel volturno tra qualche giorno per poter cominciare a lavorare insieme.