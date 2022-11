Koulibaly, l'amico di Ischia: «Beneficenza in silenzio e dediche: grazie, Gigante»

Una dedica bella e importante quanto un gol. Kalidou Koulibaly segna al Mondiale in Qatar e aiuta il suo Senegal a passare in turno, ma in conferenza stampa il suo pensiero va a Napoli, dove ha giocato per quasi dieci anni, e a Ischia, l'isola del cuore dove ha soggiornato tutte le estati, colpita dalla strage dei giorni scorsi. Ivan Ciaramaglia, amico ischitano di Kalidou, ha voluto ringraziarlo pubblicamente dopo le sue parole.

«Hai dedicato uno dei gol più importanti della tua vita a noi, affermando che Ischia e Napoli rappresentano la tua seconda casa» ha scritto su Instagram «In tutti questi anni ti sono stato vicino e sono stato testimone diretto della beneficenza che in silenzio, giorno dopo giorno, facevi nella quotidianità, preoccupandoti sempre di chi era meno fortunato di te. Meriti tutto il successo di questo mondo per quello che hai fatto e per la persona che sei».