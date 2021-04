Koulibaly, Ancelotti glissa sul mercato: «Gran giocatore, ma siamo coperti»

«Ho grandi ricordi di lui. È una grande persona e un gran calciatore». Così Carlo Ancelotti commenta in conferenza stampa le voci su un possibile arrivo di Kalidou Koulibaly in Inghilterra. I due si sono conosciuti a Napoli nella precedente esperienza dell'allenatore italiano e nelle ultime settimane i rumors che hanno interessato il difensore azzurro e l'Everton si sono moltiplicati.

«Se guardiamo la nostra squadra ci accorgiamo però che in quel ruolo siamo davvero ben coperti ora» ha continuato l'ex allenatore di Napoli e Milan rispondendo alla stampa inglese. «Abbiamo quattro difensori centrali giovani, con molto talento e con caratteristiche diverse tra loro. In quella posizione siamo coperti bene anche per il futuro» ha glissato Ancelotti.