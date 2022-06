Koulibaly aspetta il Barcellona: l'agente ha incontrato ADL, sarà a Dimaro

L'offerta non c'è. E non ci sarà, almeno non entro giugno. Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly, è vero, ma deve prima aspettare l'assemblea dei soci blaugrana per poter avere il via libera sul mercato e andare all'attacco non solo del centrale difensivo azzurro. Questo il discorso al centro dell'incontro tra Fali Ramadani - agente del calciatore - e Aurelio De Laurentiis, che sarebbe già avvenuto in Italia secondo quanto riportato da Sport.

L'agente ha ribadito al club che Koulibaly vuole trasferirsi e lasciare il Napoli quest'estate per poter andare al Barcellona e aspetterà l'offerta dei blaugrana. Se, però, l'affare non dovesse concretizzarsi entro inizio luglio, allora Kalidou partirà per Dimaro agli ordini di Spalletti per cominciare una nuova stagione in azzurro. I tentativi di rinnovo proposti dal Napoli, fin qui, non hanno funzionato: la volontà del centrale difensivo è andarevia dopo quasi una decade azzurra.