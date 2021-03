Koulibaly, assalto del Bayern: ma lo United non molla la presa

Le conferme arrivano anche dalla Germania dove è BILD a certificare l'interesse del Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro è entrato già negli obiettivi dei bavaresi che vorrebbero farsi sotto con il Napoli con una cifra molto più bassa di quelle paventate fino a prima della pandemia per il difensore franco-senegalese.

Se il Bayern prepara l'assalto, però, non resteranno a guardare le altre big d'Europa che possono annusare l'affare: tra queste ci sarà sicuramente il Manchester United che già in passato aveva messo nel mirino Koulibaly. Le porte in faccia chiuse dal Napoli nelle passate stagioni ora potrebbero magicamente aprirsi, magari con cifre inferiori rispetto a quelle rifiutate in passato vista la voglia del club di alleggerire il monte ingaggi azzurro.

