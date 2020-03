LEGGI ANCHE

Non si ferma la beneficenza dei calciatori azzurri in tempi di coronavirus. Dopo le donazioni dei giorni passati die compagni, è il momento anche di Kalidou Koulibaly , che in queste ore sui social ha lanciato un'asta per tutti i tifosi e gli appassionati.«Metterò all’asta la mia maglia indossata contro il Liverpool la scorsa stagione. Faccio questa iniziativa per aiutare chi ha bisogno, perché tutti insieme ce la faremo. Sempre forza Napoli » il video messaggio diper aiutare chi vive a pieno l'emergenza di queste settimane.