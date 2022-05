Koulibaly, a Barcellona insistono: «De Laurentiis accetta 35 milioni»

De Laurentiis gli apre le porte, Spalletti lo toglie dal mercato, nel frattempo però Kalidou Koulibaly resta al centro dei pensieri anche in Spagna. E proprio da Barcellona arriva l'ultima voce: il Napoli è disposto a lasciarlo andare, per convincere il patron azzurro basterebbe un'offerta da 35 milioni di euro, cifra minima per assecondare le richieste del club che altrimenti arriverà a scadenza. E il difensore azzurro direbbe anche sì ai blaugrana, secondo quanto riportato da Diario As.

Quella che porta a Barcellona, dunque, resterà una pista calda di mercato ancora a lungo. Per i catalani Koulibaly è una priorità nel ruolo, ma non una priorità cronologica: prima c'è da rinforzare l'attacco con il sogno Lewandovski, poi il centrocampo, quindi trovare un elemento che possa affiancare Araujo in difesa. Kalidou resta l'obiettivo principale: resta da capire se avranno la meglio le richieste al club di Luciano Spalletti o le avances dei blaugrana.