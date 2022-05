Koulibaly, il Barcellona in pressing: priorità per Xavi, ADL vuole 40 milioni

40 milioni di euro. Questa la risposta del Napoli di Aurelio De Laurentiis al Barcellona di Xavi che ha bussato alla prota azzurra per Kalidou Koulibaly. I catalani sono in pressing forte sul difensore azzurro e - secondo quanto riportato da AS in queste ore - avrebbero anche già parlato con il suo agente Fali Ramadani per capire se sarà possibile acquistarlo in estate. La richiesta del Barcellona è chiara: non accettare il rinnovo del Napoli e provare a strapparlo in queste settimane agli azzurri, per poi firmare un contratto fino al 2026 in Spagna.

Se i primi contatti con l'agente sebrano essere positivi, meno sono quelli con il Napoli: il club non regala Koulibaly che si muoverebbe da Napoli solo in caso di offerta da almeno 40 milioni di euro. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023. Xavi insiste con la dirigenza, Koulibaly è l'obiettivo numero uno per completare una difesa che avrà ancora Araujo, Eric Garcia e Andreas Christensen oltre a Pique il prossimo anno.