Koulibaly, rumors da Barcellona: «Vertice per lo scambio con Pjanic»

In spagna non si spengono le voci sul futuro di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli con il contratto in scadenza nel 2023 e ancora alle prese con un futuro tutto da decifrare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport infatti, il club blaugrana ha in Kalidou ormai il suo obiettivo numero uno: perché più economico degli investimenti che andrebbero fatti per de Ligt e Koundé, e anche perché il calciatore del Napoli ha fatto sapere che sarebbe disposto a trasferirsi immediatamente ai catalani.

Addirittura ci sarebbe all'orizzonte anche un incontro tra le parti, fissato a Roma per la settimana prossima, che sta per cominciare: il Barcellona vuole accontentare Aurelio De Laurentiis - che chiede almeno 35 milioni per lasciarlo partire immediatamente - ma è convinto che il club azzurro accetterebbe anche Miralem Pjanic nella trattativa, perché il bosniaco piace a Spalletti e può fare comodo al club: Pjanic e Koulibaly hanno lo stesso agente (Ramadani) e questo potrebbe favorire la trattativa che resta in piedi.