Koulibaly campione con il Senegal: «Nessuno ci voleva qui, che vittoria»

Una partita infinita per Kalidou Koulibaly e il Senegal quella contro l'Egitto, ma la formazione senegalese è riuscita ad aggiudicarsi la finale ai rigori e a vincere la Coppa d'Africa per la prima volta nella storia del Paese. «Credo che nessuno dimenticherà quello che abbiamo fatto. Nessuno ci voleva qui, nessuno ci dava fiducia, siamo stati dei leoni in campo» ha detto l'azzurro. Proprio il difensore del Napoli, con la fascia al braccio, ha alzato al cielo la Coppa vinta grazie a un 4-2 ai calci di rigore, decisivo l'ultimo tiro di Mane che aveva sbagliato un tiro dagli undici metri in apertura di match ma anche lo stesso Kalidou, autore del primo tiro dal dischetto.

Anche il Napoli ha voluto subito complimentarsi con il difensore senegalese via social al fischio finale, Koulibaly ha festeggiato con una diretta Instagram prima della premiazione con tanti complimenti anche dai compagni di squadra napoletani. «Tre anni fa siamo stati puniti da un solo gol. Oggi siamo più maturi, eravamo in campo con serenità. Eravamo i favoriti e l'Egitto voleva arrivare fino ai rigori. Ci sono riusciti, ma poi abbiamo vinto noi. Quando ho indossato la maglia del Senegal avevo due obiettivi: portare la mia nazione al Mondiale e vincere una Coppa d'Africa».