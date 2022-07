Koulibaly sognava la Premier: «I Blues mi volevano già nel 2016»

«Sono molto felice di essere qui al Chelsea. È una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League». Kalidou Koulibaly si racconta al sito ufficiale dei Blues, appena arrivato in America per unirsi alla squadra di Tuchel. «Il Chelsea voleva prendermi già nel 2016, ma non ce l'abbiamo fatta quella volta».

Una storia d'amore solo rimandata. «Quando stavolta sono venuti da me ho accettato perché volevano davvero che venissi in Premier League a giocare per loro» ha continuato l'ex Napoli. «Quando ho parlato con i miei amici Mendy e Jorginho hanno reso la mia scelta più facile, quindi sono davvero felice di essere qui. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull'aereo tutti erano felici per me di essere qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sia davvero buona e daremo dei bei momenti ai fan».