Koulibaly, si allontana il Chelsea: i Blues pronti a chiudere per Aké

Dopo due sole stagioni a Manchester, Nathan Aké è pronto a salutare il city e fare il suo arrivo a Londra, con la maglia del Chelsea. I Blues, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi nelle ultime ore, sono pronti a rimpiazzare così l'ormai partito Rudiger - andato al Real Madrid - e completare il pacchetto difensivo di centrali per Tuchel. Un colpo di mercato che potrebbe interessare anche il Napoli: il Chelsea, infatti, poteva essere tra le pretendenti a Kalidou Koulibaly, in scadenza con gli azzurri nel 2023.

«Kalidou si sta guardando intorno» ha svelato ieri sera Cristiano Giuntoli dal ritiro di Dimaro, confermando anche l'offerta fatta dalla società a quello che potrebbe essere il futuro capitano: 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni e un ruolo anche in società, dopo il ritiro. A dispetto di quello che sceglierà Kalidou, difficilmente potrà lasciare Napoli quest'anno: le piste Barcellona e chelsea si fanno via via sempre più complicate, mentre il club di De Laurentiis è deciso a dire no alle avances che arrivano dalla Juventus.