Chelsea, l'ammissione di Koulibaly: «È vero, Napoli mi manca»

L'addio di Tuchel e l'arrivo di Potter hanno minato le certezze di Kalidou Koulibaly, che non ha più la stessa continuità in campo delle prime partite con la maglia del Chelsea. E in conferenza l'ex difensore azzurro lo ammette: «Sono arrivato qui due mesi fa, mi manca il Napoli ma è stata una mia scelta. Volevo venire a unirmi a questo club, uno dei migliori al mondo. Sapevamo che sarebbe stato difficile, andare dall'Italia all'Inghilterra, lo sapevo ma mi sentivo pronto».

«Sapevo che potesse essere difficile spostare dopo otto anni tutta la mia vita a Londra per trasferirmi in uno dei migliori club del mondo. So che arriverà il mio momento» ha continuato Koulibaly in conferenza. Domani in Champions League ritroverà un pezzo d'Italia nella sfida al Milan: «Hanno una grande squadra. Il Milan ha una gloriosa storia in Champions League. L'anno scorso hanno vinto lo Scudetto con molti giocatori bravi e di talento. Sono pericolosi. Hanno già dimostrato in questo girone».