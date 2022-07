Koulibaly-Chelsea ufficiale, il saluto del Napoli: «Hai fatto la storia»

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Kalidou Koulibaly è un calciatore del Chelsea. Come conferma il club inglese attraverso i propri canali ufficiali, il centrale difensivo franco-senegalese ha firmato il suo nuovo contratto con i Blues, un contratto che porterà Kalidou a Londra per i prossimi quattro anni e un ingaggio che sfiorerà - tra parte fissa e bonus - i 10 milioni a stagione. Si conclude così dopo nove anni l’avventura a Napoli di Koulibaly: arrivato in azzurro nel 2014, il centrale difensivo è diventato in azzurro uno dei migliori al mondo nel suo ruolo vestendo anche la fascia da capitano e rendendosi protagonista delle stagioni migliori azzurre dell’ultima decade. A Napoli Koulibaly aveva il contratto in scadenza nel 2023.

«Ciao Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… È STORIA» si legge dal comunicato del Napoli. «Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale. Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua».