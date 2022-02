Koulibaly cittadino onorario? «È testimonial di Napoli nel mondo»

Dopo la vittoria in Coppa d'Africa, anche Napoli e i napoletani fanno festa per Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore in città si è fatta strada l'idea di assegnare al difensore azzurro la cittadinanza onoraria. «Apprezzo lui e Mertens come miei beniamini. Dries è un napoletano acquisito, se finisce la sua carriera qui a Napoli allora ci pensiamo. Di Koulibaly conosco le qualità in campo e fuori. Il Comune lo ha premiato con il premio Rete Mediterranea, conosciamo la sua sensibilità» le parole di Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli.

«La cittadinanza onoraria? Sicuramente ne vogliamo parlare. Deciderà il Sindaco, ma sono intenzionata a farmene carico» ha aggiunto a Radio Punto Nuovo. «Dopo la vittoria in Coppa d'Africa e il gol su rigore, è sempre più bello pensare a Koulibaly come testimonial di Napoli nel mondo. Se vinciamo lo scudetto, poi, figuratevi» ha concluso l'assessore.