Koulibaly cittadino onorario Napoli, Manfredi: «Ci stiamo ragionando»

Il legame tra Kalidou Koulibaly e Napoli è sempre più forte, tanto da poter pensare alla cittadinanza onoraria per il difensore azzurro, sempre più volto della città in Italia e in Europa. «Sicuramente è un uomo che ama Napoli, oltre a essere un grande sportivo. Quella della cittadinanza è una riflessione che faremo» ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

«Striscione a Verona? Alla stupidità non c'è mai limite. La cosa che più mi ferisce è che in un momento di grande sofferenza come questo usare quello striscione per offendere un'altra città italiana è da incivili e stupidi. Ma le persone che amano Napoli sono la maggioranza, anche a Verona, mentre chi ha fatto questo striscione è uno stupido» ha concluso il sindaco a Radio Kiss Kiss.