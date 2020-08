LEGGI ANCHE

Il Manchester City è pronto, ma Kalidou Koulibaly aspetta. Saràa decidere il futuro del suo difensore che, nel frattempo, ha già trovato un accordo con quello che potrebbe essere il suo prossimo club. A riportarlo è France Football che conferma quanto avanti siano andati i contatti tra il difensore azzurro e il club diIl City, però, pur avendo convinto il calciatore, non sembra aver fatto lo stesso con il De Laurentiis spara alto per poter cederee il Manchester non vuole cadere nella trappola azzurra. Il difensore non andrà allo scontro con la società che quindi dovrà decidere se accettare o meno la proposta del club inglese ferma a