Koulibaly vince e torna a Napoli: 90 minuti in campo col suo Senegal

Doppio successo azzurro nelle qualificazioni mondiali svoltesi in Africa. Se da un lato, infatti, Victor Osimhen ha aiutato anche con un gol la sua Nigeria nella rimonta su Capo Verde, dall'altra ha ben guidato il Senegal al successo anche Kalidou Koulibaly: la nazionale senegalese si è imposta per 3-1 sul Congo in trasferta e il difensore del Napoli è rimasto in campo tutto il match.

Andranno in scena questa sera le ultime gare di qualificazione ai Mondiali che vedranno coinvolti i calciatori del Napoli. Di Lorenzo resta l'unico azzurro con l'Italia di Mancini, Elmas guiderà la Macedonia contro la Romania, tutta da valutare la situazione relativa a Zielinski con la Polonia che affronterà l'Inghilterra. Nella notte italiana tra giovedì e venerdi, attesa per Ospina, in campo contro il Cile.