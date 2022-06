Koulibaly e il Napoli per lo scudetto: «Lotteremo ancora per vincere»

«Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa al titolo è stata importante anche per noi, ma non siamo riusciti a vincere». Kalidou Koulibaly e la ferita ancora aperta, quella della corsa al titolo svanito nell'ultima stagione: «I tifosi erano scontenti perché volevano che lottassimo per il titolo. Considerando il loro affetto, è un peccato e ci ha fatto davvero male. Quando giochi per il Napoli, giochi per un piccolo paese e non devi dimenticarlo».

Poi lo sguardo al futuro: «Perderemo alcuni giocatori importanti il prossimo anno: alcuni se ne andranno, alcuni contratti scadranno. Ci saranno dei cambiamenti la prossima stagione, ma so che il Napoli farà di tutto per lottare ancora nella corsa al titolo» ha detto Kalidou nell'intervista riportata da Bbc Africa. «Quindi vedremo cosa succederà, ma sapere che giocheremo in Champions League ci aiuterà a prepararci correttamente».