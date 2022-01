La Coppa d'Africa a un passo ora potrebbe essere un incubo per il Senegal e per Kalidou Koulibaly. Come informato da Radio Senegal, il difensore del Napoli è risultato positivo al covid. Con lui anche il portiere de Chelsea Mendy e il connazionale Famara Diedhiou dell'Alanyaspor. Positivo anche un membro dello staff tecnico.

