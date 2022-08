Koulibaly risponde a De Laurentiis: «Napoli non la pensa come lui»

«Io penso che quello che è più importante è il rispetto per tutti». Kalidou Koulibaly è chiaro, anche se ora non è più un calciatore del Napoli. Le parole del suo ex presidente Aurelio De Laurentiis arrivano forti fino a Londra, dove Kalidou si presenta da calciatore del Chelsea: «Quando giocavo a Napoli, io ero un rappresentate anche del Senegal. È stata durissima lasciare il club per la Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane».

«In quanto capitano del Senegal, credo non sia corretto parlare in questo modo della competizione più importante del nostro continente» ha aggiunto l'ex difensore del Napoli. «Io rispetto quello che pensa De Laurentiis, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Però sono certo che al Napoli ci sono moltissime persone che non la pensano come lui. Queste dichiarazioni sono qualcosa che pensa lui, non come quello che pensa la città o la società».