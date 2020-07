LEGGI ANCHE

Sempre più derby di mercato per, il centrale franco-senegalese del Napoli che sembra poter essere al capolinea dell’avventura azzurra. Chi si potrà permettere di spendere le cifre richieste dal? Tanti sembrano essersi tirati indietro in questi mesi a causa delle alte richieste del club azzurro con De Laurentiis che non ha posto alcun veto alla cessione ma che vuole incassare una cifra importante se proprio deve lasciar andare i suoi gioielli.Secondo The Independent, ormai la corsa a Koulibaly se la giocano solo le due di Manchester: il City dideve assolutamente rinforzare la difesa in vista del prossimo anno, non avrebbe problemi di spesa effettiva e ad oggi è la squadra più vicina a Koulibaly. I problemi extra-calcio del club, però, rimettono in corsa anche i cugini dello United che in questo momento sarebbero la seconda scelta dell’azzurro. In caso di mancato arrivo a Kalidou, un’alternativa per entrambe potrebbe essere l’interista Skriniar.