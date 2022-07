Koulibaly, restano Barcellona o Psg: il Chelsea pensa solo a de Ligt

Restano sempre meno pretendenti per Kalidou Koulibaly. Anche il Chelsea - che si era interessato al calciatore nelle ultime settimane - sembra aver fatto più di un passo indietro. Gli stessi passi indietro che nelle scorse settimane aveva fatto il Barcellona: i catalani stanno risolvendo i problemi economici denunciati più volte durante i mesi scorsi dalla proprietà, hanno potuto annunciare i primi acquisti e ora cercheranno un difensore, come chiesto da Xavi.

Resta Koundé la prima idea ma il Siviglia sembra una controparte complicata da convincere. Koulibaly resta nelle idee dei catalani, un'occasione meno dispendiosa dal punto di vista economico ma comunque importante. Secondo Senego, però, nelle ultime ore anche il Paris Saint Germain è spuntato dalle retrovie per poter guardare meglio la situazione: Koulibaly piace da sempre al club francese ma l'affare non si è mai concretizzato per le richieste di Aurelio De Laurentiis. Con il contratto che scade tra un anno il franco-senegalese è più di una tentazione, ma bisognerà aspettare le decisioni sul prossimo allenatore parigino.